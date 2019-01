Lana del Rey anuncia single para janeiro e diz que novo álbum está pronto

A cantora Lana del Rey confirmou, em uma transmissão ao vivo, que vai lançar um novo single no começo do mês de janeiro. Ela também disse que seu novo álbum, Norman Fucking Rockwell, já está finalizado.

Segundo ela, a música vai começar a tocar nas rádios e a ser trabalhada na internet no dia 8 de janeiro.

Lana Del Rey said that she might be putting out a song January 8th, 2019! pic.twitter.com/YE2PjmzZDl — Lana Del Rey Latest (@DelReyLatest) December 31, 2018

Lana já lançou duas músicas que devem estar no novo trabalho: “Mariners Apartment Complex” e “Venice Bitch”. Ao vivo, a cantora também já mostrou ao público “How To Dissapear

O último trabalho de Lana del Rey foi Lust for Life, de 2017. Com este trabalho, neste ano, ela esteve no Brasil e se apresentou no festival Lollapalooza.