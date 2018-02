Lais Ribeiro ensina apresentador americano a sambar; veja vídeo

A modelo brasileira Lais Ribeiro tentou ensinar Harry Connick Jr. a “sambar” no programa do apresentador, exibido pela rede americana Fox. “De alguma forma, no Brasil, nós simplesmente amamos dançar. Somos apaixonados por isso, e eu adoraria te mostrar um pouco”, disse ela. Em seguida, a banda do programa tocou uma música (em ritmo não tão brasileiro) e Lais ensinou-o a mexer os pés e os quadris.

Em outro momento da conversa, a modelo contou casos curiosos de sua carreira, como quando foi convidada a usar um sutiã de 6 milhões de reais. “Há uma história engraçada dos bastidores na China. Estava dando entrevistas e falando sobre o sutiã, e peguei o sutiã. Os seguranças começaram a correr atrás de mim. Foi engraçado. ‘Eu não vou pegar isso, só estou brincando'”.

Questionada se seu filho, Alexandre, de 9 anos, sabe o que ela faz para viver, contou: “Ele sabe um pouco. No dia do Victoria’s Secret Fashion Show, ele queria comer pizza, e eu disse: ‘Não, eu vou fazer o Fashion Show’. Ele perguntou: ‘Qual tipo de Fashion Show?’. ‘O Victoria’s Secret Fashion Show, não posso comer isso antes’. Ele disse: ‘Meu Deus, você trabalha na Victoria’s Secret?!’, e eu disse: ‘Sim, pelos últimos sete anos!'”.

Harry ainda arriscou-se no português durante a entrevista, que foi ao ar na Fox estadunidense no último dia 14, falando “Como está você?” e “Obrigado”.