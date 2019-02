Lady Gaga usa pouca roupa em especial dos Muppets

Lady Gaga participou do programa especial de fim de ano dos Muppets, exibido nesta quinta-feira nos Estados Unidos – e nem mesmo ao lado dos personagens infantis a cantora optou por vestir-se um pouco mais.

No programa, chamado Lady Gaga & The Muppets’ Holiday Spectacular, Gaga cantou músicas de seu novo álbum, Artpop, interagiu com os personagens e trocou de figurinos e penteado diversas vezes. O mais ousado deles, usado para apresentar o single Venus, foi um conjunto de calcinha e sutiã brilhantes com apenas um véu cobrindo o corpo, sem esconder muita coisa (veja o vídeo abaixo).

O programa foi pontuado também por outras participações especiais. Na música Artpop, Gaga cantou com Elton John, enquanto em Gypsy o dueto foi com o sapo Kermit. No clássico natalino americano Baby It’s Cold Outside, Gaga usou um vestido longo vermelho e dançou com o ator Joseph Gordon-Levitt.

Em 2010, uma participação de Katy Perry no programa infantil Vila Sésamo foi cortada após pais reclamarem que o generoso decote da cantora estava inapropriado para o público da atração.

