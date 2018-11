Lady Gaga entrega pizza em abrigo da Cruz Vermelha na Califórnia

Lady Gaga distribuiu 98 pizzas em um abrigo da Cruz Vermelha em Los Angeles, nesta terça-feira. O lar recebe pessoas forçadas a deixar suas casas por causa do incêndio que atingiu o sul da Califórnia na última semana.

A cantora também correu o risco de perder sua residência em Malibu, mas o fogo não chegou à propriedade.

Em seu Instagram, Gaga postou uma foto segurando diversas caixas de pizza. “Hoje é meu dia favorito do ano — é o Dia Mundial da Gentileza. Eu encorajo a todos a fazerem um ato gentil, ainda que seja para si mesmo”, escreveu.

A cantora passou cerca de uma hora e meia no abrigo, entregou cartões-presente, distribuiu café e cantou para uma senhora de 98 anos. Gaga encorajou os desabrigados a procurarem, também, aconselhamento psicológico para lidar com a tragédia. “Vamos compartilhar nossas histórias e conversar uns com os outros nesses tempos difíceis”, disse a cantora.