Lady Gaga despenca do palco durante apresentação em Las Vegas

A cantora americana Lady Gaga sofreu uma queda feia na quinta-feira 17, durante sua apresentação em Las Vegas. Gaga escolheu um “monstrinho” (como ela nomeia seus fãs) chamado Jack para acompanhá-la ao palco e posteriormente se jogou nos braços dele. Mas Jack perdeu o equilíbrio e o casal despencou no fosso da plateia.

“A gente pensou que Gaga fosse morrer” disse uma das pessoas que assistiu ao acidente. Gaga, contudo, reapareceu firme e forte ao lado de Jack. “A gente se ama tanto que até despenca do palco”, brincou. “Somos que nem Jack e Rose do filme Titanic.” Em seguida, a vencedora do Oscar de melhor canção por Shallow Now cantou Million Reasons.

A preocupação dos fãs de Gaga é legítima. A cantora sofre de fibromalgia, uma síndrome na qual a pessoa sente dores no corpo por longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos e tendões. A fibromialgia causa também fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade.

Seis anos atrás, a cantora cancelou a turnê de Born this Way por causa de uma fratura no quadril e dois anos atrás Gaga foi obrigada a faltar nas suas apresentações no festival Rock in Rio. Mas ela fez questão de acalmar os fãs após o acidente em Las Vegas.

“Está tudo bem. A única coisa que não está bem é que precisamos de escadas para me trazer de volta ao palco”, ironizou. Em seguida, ela consolou Jack, que estava chorando e se sentia culpado pelo acidente. “Você pode fazer o favor de se perdoar pelo o que aconteceu?”.

Gaga também avisou aos fãs para não hostilizarem o “monstrinho” que a deixou cair. Tempos depois, ela mostrou que o acidente não tinha deixado sequelas ao executar uma complicada coreografia de Bad Romance. E após o show, postou em seu Instagram uma foto relaxando na banheira.