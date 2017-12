Lady Gaga ajuda vítimas do furacão Harvey antes de show

Lady Gaga foi voluntária para ajudar vítimas do furacão Harvey horas antes de fazer um show na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Equipada com óculos de proteção, capacete, luvas e um macacão branco, a cantora contribuiu para a demolição de partes comprometidas de uma casa, por conta da enchente.

Em vídeos postados no Instagram, Gaga aparece quebrando revestimentos da parede e do teto de uma casa. A cantora ainda posou com a família que morava no local e com a equipe de militares veteranos, Team Rubicon, que atua com trabalhos voluntários na região.

O furacão Harvey atingiu o estado do Texas no dia 25 de agosto, deixando mais de 80 mortos. Em outubro, Lady Gaga ainda participou de um evento de arrecadação de verba para ajudar as vítimas, que contou com a participação dos cinco ex-presidentes dos Estados Unidos: Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.