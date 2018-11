‘La Casa de Papel’ vence Emmy Internacional; Brasil sai sem nenhum troféu

A série espanhola La Casa de Papel levou nesta segunda-feira o Emmy Internacional na categoria de melhor série dramática. Pelo segundo ano seguido, o Brasil saiu de mãos abanando na premiação, que reconhece os melhores programas de televisão produzidos e transmitidos fora dos Estados Unidos.

La Casa de Papel, transmitida na Espanha pela emissora Attresmedia e depois adicionada ao catálogo da Netflix, quando se tornou um fenômeno, enfrentava na sua categoria outras três ficções: Urban Myths, do Reino Unido, Inside Edge, da Índia, e Um Contra Todos, do Brasil.

Outras produções brasileiras que concorriam a prêmios incluem a minissérie da Globo Aldo – Mais Forte que o Mundo e o documentário Eu Sou Assim, do canal GNT. Os atores Julio Andrade (Um Contra Todos) e Denise Weinberg (Psi) também brigavam por troféus.

Confira abaixo a lista completa de indicados e vencedores:

Série dramática

La Casa de Papel (Espanha) – VENCEDORA

Inside Edge (Índia)

Um Contra Todos (Brasil)

Urban Myths (Reino Unido)

Ator

Lars Mikkelsen – Herrens Veje (Dinamarca) – VENCEDOR

Julio Andrade – Um Contra Todos (Brasil)

Billy Campbell – Cardinal (Canadá)

Tolga Saritaş – Soz (Turquia)

Atriz

Anna Schudt – Ein Schnupfen Hätte Auch Gereicht (Alemanha) – VENCEDORA

Thuso Mbedu – Is’thunzi (África do Sul)

Emily Watson – Apple Tree Yard (Reino Unido)

Denise Weinberg – Psi (Brasil)

Comédia

Nevsu (Israel) – VENCEDORA

Club de Cuervos (México)

El Fin de la Comedia (Espanha)

Workin’ Moms (Canadá)

Minissérie ou filme para a TV

Aldo – Mais Forte que o Mundo (Brasil)

KURARA The Dazzling Life of Hokusai’s Daughter (Japão)

Man in an Orange Shirt (Reino Unido) – VENCEDOR

Toter Winkel (Alemanha)

Novela

Ouro Verde (Portugal) – VENCEDORA

Cesur Ve Güzel (Turquia)

Istanbullu Gelin (Turquia)

Paquita la del Barrio (México)

Documentário

Goodbye Aleppo (Reino Unido) – VENCEDOR

De Wereld van Puck (Holanda)

Eu Sou Assim (Brasil)

IPC & WOWOW Paralympic Documentary Series WHO I AM (Japão)

Programa não-roteirizado

Did You Get The Message? (Bélgica) – VENCEDOR

MasterChef Australia (Austrália)

The Mask Singer (Tailândia)

Top Chef México (México)

Série de curta duração

Una Historia Necesaria (Chile) – VENCEDORA

How to Buy a Baby (Canadá)

L’âge Adulte (Canadá)

The Sensible Life of Director Shin (Coreia do Sul)

Programa de artes

Etgar Keret: Based on a True Story (Holanda) – VENCEDOR

David Stratton’s Stories of Australian Cinema (Austrália)

Dreaming of a Jewish Christmas (Canadá)

Palavras em Série (Brasil)

Melhor programa americano em língua não inglesa

El Vato – VENCEDOR

El Señor de los Cielos

Jenni Rivera, Mariposa de Barrio

Sin Senos Sí Hay Paraíso

(Com EFE)