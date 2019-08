‘La Casa de Papel’: Netflix relança episódios com participação de Neymar

Nada de futebol, desta vez. Agora, Neymar se tornou monge… pelo menos em La Casa de Papel. Nesta terça-feira, 27, a Netflix relançou dois episódios da terceira temporada da série, cuja estreia ocorreu em julho, com a participação especial do craque como o monge João.

O jogador aparece no sexto episódio, a partir dos 3min53s, e no último, a partir do 1min59s. Ambas participações ocorrem durante flashbacks, quando Berlim (Pedro Alonso) e Professor (Álvaro Morte) estão em um mosteiro na cidade de Florença, na Itália, elaborando o plano do magistral – ou nem tanto – assalto ao Banco da Espanha.

Na segunda cena em que aparece, o monge João revela a Berlim suas origens paulistas. O bandido, deslumbrado, dispara uma série de elogios ao Brasil e a conversa começa a esbarrar na vida real de Neymar. “As festas, a magia, o futebol…”, diz Berlim sobre o país. “Não gosto de futebol, nem de festa”, responde o monge. “Mas sabe que tipo de futebol o Brasil joga”, continua o criminoso, ao que o personagem de Neymar completa “(Futebol) bonito”. Berlim concorda. “Exato. Jogam bonito, sem medo. Não pensam no que pode dar errado.”

O astro usou o Twitter para agradecer a oportunidade, junto com um vídeo no qual aparece tirando a famosa máscara de Salvador Dalí, símbolo registrado da gangue de bandidos da produção.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Em maio, o ator divulgou uma foto ao lado dos atores de La Casa de Papel Jaime Lorente e María Pedraza – Denver e Alison Parker, respectivamente. A dupla também está no elenco principal de Elite, produção da Netflix que acompanha a rotina dos alunos de uma escola privada na Espanha.