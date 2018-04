‘La Casa de Papel’ é série de língua não inglesa mais assistida da Netflix

A Netflix divulgou em seu relatório trimestral de desempenho que La Casa de Papel se tornou a série de língua não inglesa mais assistida na plataforma. O documento ainda mostra que o serviço de streaming ganhou mais 7,41 milhões de assinantes no primeiro semestre deste ano.

A empresa lembra que continuou a investir na produção internacional, o que intensificou a quantidade de contas adicionadas mundo afora. “A série O Mecanismo, vagamente inspirada em fatos reais, está seguindo para ser uma das nossas produções originais mais vistas no Brasil. Também estamos vendo mais exemplos de conteúdo em idiomas além do inglês”, disse a companhia.

La Casa de Papel é uma série criminal da TV espanhola, que foi ao ar em maio de 2017 no canal Antena 3, e depois foi adquirida pela Netflix, que a distribui em seu catálogo internacional. No início do mês, novos episódios da segunda parte da primeira temporada da produção foram disponibilizados na plataforma.

(Com Estadão Conteúdo)