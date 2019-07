Kyoto Animation: conheça o estúdio japonês atingido por incêndio

Nesta quinta-feira, 18, um incêndio criminoso destruiu um imóvel da Kyoto Animation, estúdio de animação localizado em Kyoto, oeste do Japão. O fogo teve início por volta das 10h30 no horário local (22h30 de quarta-feira em Brasília) e deixou ao menos 33 mortos e 35 feridos. Conhecido por muitos fãs de anime como KyoAni, o estúdio nasceu em 1981 e tem uma boa reputação graças às condições decentes de trabalho oferecidas a seus funcionários e por contratar mais diretoras e roteiristas mulheres, características pouco comuns na indústria de animação japonesa.

Criado pelo casal Hideaki e Yoko Hatta – presidente e vice-presidente, respectivamente -, a especialidade da KyoAni é adaptar as chamadas “light novels”, romances leves e com tom dramático. Além disso, o estúdio já participou da produção de animações para outras empresas, como Akira (1988) e o primeiro filme da franquia Pokémon, Pokémon: O Filme, Mewtwo Contra-Ataca (1998). A empresa também tem uma frente de publicação de mangás originais.

Uma das mais conhecidas produções da Kyoto Animation é a série Violet Evergarden, lançada em 2016 e comprada pela Netflix em 2018. A história acompanha a jovem Arma, que atua no exército de seu país, mas um incidente faz com que ela passe a trabalhar em uma espécie de serviço de mensagens. Ela então passa a ter contato, em seu trabalho, com várias cartas emocionantes que mudam sua vida.

O mangá no qual a série é baseada venceu o prêmio principal na edição de 2014 da Kyoto Animation Awards, premiação criada em 2009 pelo estúdio. Muitos dos vencedores passaram a ser transformados em animações pela empresa desde então.

Outro sucesso da Kyoto Animation é A Voz do Silêncio, filme de 2016 que retrata uma garota surda que sofre bullying no colégio. Anos mais tarde, o colega que mais implicava com a menina tenta se redimir. Por tratar de questões sociais importantes no Japão, o filme foi elogiado pela crítica e venceu o prêmio de melhor animação no Japan Movie Critics Awards.

Outras animações do estúdio incluem o filme Munto e as séries K-On!, Full Metal Panic! e Clannad.

Repercussão

Diversos fãs de anime e das produções da Kyoto Animation utilizaram o Twitter para lamentar a tragédia e a hashtag #PrayForKyoani (“ore pela Kyoani”) ficou entre os tópicos mais comentados na rede social. Makoto Shinkai, famoso diretor de animações, escreveu: “Todo mundo na Kyoto Animation, por favor, tomem cuidado”. Confira abaixo outras reações:

O episódio de hoje é lamentável e os talentos que partiram com ele, abriram uma grande fenda no universo da animação japonesa e o que nos resta, é desejar conforto a família de todos os feridos e mortos e lembrar que eles deixaram um marco na história. #PrayForKyoAni pic.twitter.com/B6MLH1H4GF — ʚ 𝓜𝓮𝓸𝔀 ٫ (@Pinkymeows) July 18, 2019

Kyoto Animation fez séries obras de arte como Koe no Katachi, Kyoukai no Kanata e Violet Evergarden. Muito triste que 30 pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Os meus sentimentos para familiares e amigos dos trabalhores mortos no incêndio. Rest In Peace #PrayForKyoani pic.twitter.com/93VJ5IUBQI — gugah (@gugah151) July 18, 2019

Estamos com o coração arrasado por essa tragédia no estúdio Kyoto, meus pêsames aos familiares e amigos das vítimas e forças para os feridos deste incêndio criminoso. Talentos se foram mas deixaram seu legado por obras incríveis.#PrayForKyoani 🙏 pic.twitter.com/jDjLjEdqDk — Boku No Hero Academia Brasil (@BokuNoHeroBr) July 18, 2019

é uma pena existir gente que tem a maldade no coração de fazer isso.

hoje o dia amanheceu mais triste, e para alguns, nem amanheceu. o estúdio Kyoto Animation pegou fogo por ação criminosa e até agora foram confirmadas 33 mortes. por favor, rezem por eles.#PrayForKyoani pic.twitter.com/aCluHFvISx — minato (@nvmikaze) July 18, 2019