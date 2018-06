Kristen Wiig deixa comédia da Apple para gravar vilã de ‘Mulher-Maravilha’

Kristen Wiig teve problemas na agenda ao aceitar participar do segundo filme da Mulher-Maravilha. De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, a atriz americana precisou deixar o elenco de uma nova série de comédia da Apple produzida por Reese Witherspoon por conta de conflitos na agenda de gravações das duas produções.

Kristen viverá a vilã Mulher-Leopardo em Mulher-Maravilha 1984, que tem previsão de estreia para o dia 31 de outubro de 2019 no Brasil. A série da Apple, que ainda não teve nome definido, é baseado em uma coleção de livros da escritora americana Curtis Sittenfeld e conta com a produção da empresa Hello Sunshine, de Reese Witherspoon. As gravações ainda não começaram e não foi anunciado se uma nova atriz será escolhida para substituir Wiig.