Kristen Stewart fará Jean Seberg no filme ‘Against All Enemies’

A atriz americana Kristen Stewart, projetada ao mundo pela saga Crepúsculo, interpretará a atriz Jean Seberg, protagonista do clássico francês Acossado (1960), de Jean-Luc Godard, no filme Against All Enemies. Segundo o site especializado Deadline, Against All Enemies terá a direção de Benedict Andrews, que em 2016 lançou o filme Una, com Rooney Mara e Ben Mendelsohn.

Against All Enemies se centrará na figura da americana Jean Seberg, que, além de ser uma das atrizes mais conhecidas da Nouvelle Vague, foi investigada pelo FBI por seu ativismo político. Os atores Jack O’Connell, Anthony Mackie, Margaret Qualley e Colm Meaney acompanharão Kristen Stewart no elenco do filme.

Embora tenha ficado famosa, especialmente entre os jovens, graças à saga de fantasia Crepúsculo, Stewart se afastou nos últimos anos das grandes produções de Hollywood para focar-se em projetos independentes e arriscados. Participou de filmes como Para Sempre Alice (2014), com Julianne Moore, Café Society (2016), de Woody Allen, e Personal Shopper (2016), de Olivier Assayas.