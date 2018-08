Kristen Bell negocia reviver ‘Veronica Mars’ em novos episódios

Saudosistas da série Veronica Mars, preparem-se para receber boas notícias. O criador do seriado, Rob Thomas, negocia com a atriz Kristen Bell para a produção de novos episódios da trama, que devem ser feitos em parceria com o site de streaming Hulu — infelizmente, ainda indisponível no Brasil. A participação dela está praticamente fechada, garante o site Entertainment Weekly. Os produtores, contudo, estão em uma força-tarefa para juntar o elenco original.

Com três temporadas, exibidas entre os anos de 2004 e 2007, Veronica Mars conta a história de uma detetive juvenil, interpretada por Kristen Bell, que trabalha com o pai. Durante o dia, Veronica lida com a rotina de qualquer estudante. Depois, ajuda o pai na empresa de investigação particular, que atua na Califórnia, tentando descobrir os mistérios que surgem na comunidade. A cada episódio, ela é contratada para fazer pequenos serviços dos colegas da escola, enquanto ela investiga um mistério maior: o assassinato da melhor amiga, interpretada por Amanda Seyfried.