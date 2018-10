De simples não tem nada. Inaugurado em novembro do ano passado, este charmoso japonês ocupa um salão todo pintado de preto. Uma fileira de bambus adorna uma das paredes, ao longo da qual foi instalado um banco de madeira, o mesmo material do caixilho que decora o teto e faz as vezes de biombo na entrada. Para quem pena para ler em ambientes a meialuz, um alento na hora de apreciar o cardápio: parte das mesas é equipada com luminárias dobráveis, mantidas desligadas. A seção de entradas lista carpaccio de polvo com azeite trufado (R$ 44,00), tartare de atum spicy (R$ 39,00), guioza (R$ 17,00, quatro unidades) e tempurá de shissô com tartare de salmão (R$ 29,00, seis unidades). Algumas das especialidades do sushiman Léo Uno são o gulkan de vieira com ovas de massagô (R$ 34,00, duas unidades), o sashimi de salmão selado com ovo de codorna trufado (R$ 29,00, cinco unidades) e o niguiri de barriga de salmão com azeite trufado, flor de sal e limãosiciliano (R$ 21,00, duas unidades). O sashimi de polvo custa R$ 25,00 (cinco peças) e o uramaki, de salmão, salmão skin, atum ou califórnia, R$ 23,00 (oito unidades). Já o preço dos combinados varia de R$ 69,00 a R$ 104,00. Entre as opções quentes, destacamse os camarões salteados com molho de leite de coco, curry e vegetais (R$ 79,00). O tempurá de banana com calda de doce de leite e sorvete de baunilha é a sobremesa mais chamativa (R$ 22,00). Para beber, salta aos olhos o drinque gueixa, de gim, xarope de rosa, alecrim e água tônica (R$ 28,00). Alameda Ricardo Paranhos, loja 5, Quadra 229, Setor Marista, ☎ 3911-2211 (60 lugares). 19h/23h (ter. e qua. até 23h30; qui. até 0h; sex. e sáb. até 0h30). Aberto em 2017. $$$

