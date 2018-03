Kobra ganhará documentário gravado em Nova York

O brasileiro Eduardo Kobra, conhecido pelos murais coloridos espalhados por diversas cidades do mundo, ganhará um documentário gravado em Nova York. O longa acompanhará o artista durante produção de 28 murais na metrópole americana no segundo semestre deste ano.

O filme recebeu aval do Ministério da Cultura para captar cerca de 824.400 reais. Agora, será necessário encontrar patrocinadores que queiram contribuir através de incentivos fiscais. A produtora do longa será a Girafa Filmes, da diretora Lina Chamie, que está à frente do projeto.

“A ideia de gravar o documentário surgiu no início deste ano e ainda estamos bem no começo da produção”, contou Lina a VEJA. “O objetivo é mostrar o Kobra para além dos murais em Nova York. O filme falará sobre a arte e a história pessoal dele.”

A diretora e o artista se conheceram através de um amigo em comum. A ideia inicial de gravar a produção dos murais em Nova York acabou se tornando no projeto de documentário. Intitulado apenas de Kobra, por enquanto, o longa tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2019.