Kit Harington contou final de ‘Game of Thrones’ à mulher – e se deu mal

Kit Harington revelou nesta sexta-feira, em entrevista à rádio britânica Kiss FM, que contar spoilers sobre o final de Game of Thrones acabou lhe rendendo alguns problemas conjugais. “Disse para a minha mulher no ano passado como a série terminava, e ela ficou sem falar comigo por uns três dias”, afirmou. “E ela tinha perguntado!”

O ator é casado com Rose Leslie, que fazia o papel de Ygritte, par romântico de seu personagem Jon Snow no seriado da HBO. Ela ficou no ar por três temporadas da série. Os britânicos se casaram em julho de 2018.

Sobre o desfecho da produção, cuja oitava e última temporada começará a ser exibida em 14 de abril, Harington afirmou: “É até legal andar por aí, o que só vai acontecer por mais alguns meses antes que todo mundo tenha visto, sabendo o final. Eu sei e ninguém mais sabe. Eu sei como termina. Acho que vai ser inovador”.