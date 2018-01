Kim Kardashian e Kanye West revelam nome (bizarro) da 3ª filha

Se há algo de que Kim Kardashian e Kanye West não padecem é de falta de criatividade na hora de escolher o nome de seus filhos. O casal, que recebeu a terceira filha, nascida na madrugada de segunda-feira de uma barriga de aluguel, decidiu batizá-la de nada menos do que Chicago West.

O anúncio foi feito no site de Kim, que também trouxe as informações do nascimento da menina. Ela nasceu à 0h47 de segunda-feira, pesando 7 libras e 6 onças (3,34 quilos, aproximadamente). Apesar de nenhuma explicação ter sido dada sobre a escolha do nome, ela provavelmente se deu em homenagem à cidade-natal do rapper. Os outros dois filhos de Kim e Kanye são a pequena North, de 4 anos, e o garotinho Saint, de 2.

Após a publicação, Khloé Kardashian, irmã de Kim, mostrou entusiasmo com a escolha. “Eu amooooo o nome dela. Oi, Chi (Shy)”, escreveu a moça, revelando que a família provavelmente vai chamar a menina pelo apelido Chi (com a mesma pronúncia da palavra “shy” em inglês, que se lê “chai”).