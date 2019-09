Kim Kardashian chora na TV ao receber diagnóstico de lúpus

A estilista Kim Kardashian chorou ao receber um diagnóstico de lúpus, momento que foi transmitido durante a estreia da nova temporada do reality show Keepin’ Up With The Kardashians.

Kim tinha revelado anteriormente que sofria de vários sintomas relacionados à artrite, uma das consequências mais comuns do lúpus.

“Tenho me sentido cansada, com náuseas e as minhas mãos realmente estão inchando. Sinto que estou literalmente desmoronando”, disse a estrela durante o episódio que abriu a nova temporada de seu programa.

Acompanhada de sua irmã Kylie Jenner, a estilista admitiu que já estava com os sintomas antes do nascimento de seu quarto filho, Psalm, em maio.

“Definitivamente é uma sensação diferente de qualquer dor que eu já tenha sentido antes. Sinto isso nos meus ossos. Estou começando a ficar realmente preocupada”, revelou a estrela diante das câmeras.

No programa, Kim diz que, com base nos sintomas, chegou a pensar que poderia estar sofrendo de artrite reumatoide. Mas depois ela decide buscar ajuda profissional para descobrir o que de fato estava acontecendo.

“Dá muito medo (…). Tenho que ir ao médico e ver o que está ocorrendo porque não posso viver assim”, afirmou.

Depois dos exames, ela recebeu uma ligação do médico que a atendeu. Ele informou que a análise sanguínea da socialite revelou a presença de anticorpos associados ao lúpus e à artrite reumatoide. Então, Kim chorou.

Apesar do resultado, o médico explicou que não necessariamente ela sofre das duas doenças. Elas podem permanecer “adormecidas” e só se desenvolverem no futuro.

Esta não é a primeira vez que a celebridade compartilha seus problemas de saúde em público. O mesmo já havia ocorrido quando ela teve complicações na gravidez.

(Com EFE)