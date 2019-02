Kim Kardashian alcança 45 milhões de seguidores no Instagram

1. Modelo da coleção Kim Kardashian para a CeA zoom_out_map 1 /18 Modelo da coleção Kim Kardashian para a CeA (Ellen von Unwerth/Divulgação) Modelo da coleção Kim Kardashian para a CeA

A socialite americana Kim Kardashian tornou-se nesta quarta-feira a “rainha do Instagram”, ao alcançar o recorde de 45 milhões de seguidores. “45 milhões de seguidores!!!!! Amo vocês!!!!!”, escreveu a mulher do rapper Kanye West junto a uma de suas famosas selfies. As cantoras Taylor Swift e Beyoncé a seguem de perto, com 44,8 e 44,6 milhões de seguidores, respectivamente. Selena Gómez e Ariana Grande, ambas princesas do pop, fecham o “top 5” com 42,8 e 42,3 milhões cada uma.

O Instagram é o aplicativo sobre fotos mais popular. Os usuários podem compartilhar imagens, retocá-las com filtros, acompanhá-las com um texto, marcar amigos e acrescentar uma geolocalização. Criado por um brasileiro, desde 2012 ele pertence ao Facebook, que o comprou por 1 bilhão de dólares.

Kardashian, de 34 anos, também teve por um tempo a fotografia com mais “likes” (curtidas) no Instagram, uma das imagens que compartilhou no dia de seu casamento com West, no ano passado. Sua meia-irmã Kendall Jenner, convertida em uma das supermodelos do momento, tomou dela, no entanto, a marca há alguns meses.

O poder de Kardashian no Instagram, onde publica uma série de selfies, diminui, no entanto, no Twitter, onde tem apenas 34,9 milhões de seguidores. A rainha desta rede social é Katy Perry, com 74,8 milhões de seguidores.