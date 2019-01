Kevin Spacey é acusado formalmente de ter abusado de jovem

O ator americano Kevin Spacey, de 59 anos, se declarou inocente de abusar sexualmente de um jovem em 2016, ao ser acusado formalmente, nesta segunda-feira, perante um juiz da ilha de Nantucket, em Massachusetts. O famoso protagonista da série House of Cards ficou em liberdade sob fiança.

As acusações contra o ator chegam treze meses depois da apresentação da denúncia do adolescente, e fazem parte do mais recente capítulo do movimento #MeToo, depois da sentença do ator Bill Cosby e da acusação contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

É a primeira vez que Spacey enfrenta acusações penais, apesar de haver dezenas de denúncias de assédio e abuso sexual contra ele.

O ator pode ser condenado a uma pena de até cinco anos de prisão por colocar a mão dentro da calça de William Little, que tinha 18 anos no momento da suposta agressão, ocorrida em julho de 2016 em um restaurante de Nantucket no qual o jovem trabalhou como ajudante de garçom.

Little contou que certa noite ficou no restaurante após seu expediente para conhecer Spacey. Depois de se apresentar ao ator e dizer que tinha 23 anos – a idade legal para beber em Massachusetts é 21 anos -, começaram a beber cerveja, e logo passaram ao uísque, a pedido de Spacey.

Algum tempo depois, o ator o convidou a ir com ele e alguns amigos para casa, segundo o jovem. Little rejeitou a oferta porque suspeitava que o ator tentava seduzi-lo, mas ficou no bar para conseguir uma foto com Spacey. Foi então que Spacey colocou a mão na calça do jovem, segundo a denúncia.

Além do caso de Nantucket, outras duas investigações estão em curso em Los Angeles e Londres, onde Spacey foi diretor artístico do prestigioso teatro Old Vic de 2004 a 2015.