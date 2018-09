Kéfera sobre anorexia: ‘Me olhava no espelho e sentia nojo de mim’

Nova aposta da rede Globo, a youtuber Kéfera Buchmann, que estreia como atriz no canal na novela Espelho da Vida, falou ao apresentador Pedro Bial, no Conversa com Bial, sobre como enfrentou problemas de aceitação em relação à própria aparência ainda na infância. “Tive distúrbios de autoimagem, anorexia, bulimia, fazia as dietas mais loucas possíveis. Eu me enfiei em sites que estimulavam e indicavam que a gente continuasse tendo os distúrbios, é horrível”, revelou.

Kéfera, que ficou famosa no YouTube, em 2010, disse também que se olhava no espelho e sentia nojo. “Eu me pegava dizendo: ‘meu Deus, não mereço estar viva’. Eu tinha sete, oito anos”, relembra. “Nós, mulheres, por conta da pressão estética, estamos sempre esperando o corpo certo para começar a viver. Mas certo para quem?”

Na página oficial no Instagram, a atriz compartilhou a foto que tirou com Bial e a youtuber Mariana Xavier. “Conversamos sobre corpo, autoaceitação, sofrimento coletivo e individual, resumindo ficou muito legal”, escreveu.

Sobre a vida de influenciadora digital, Kéfera afirmou que não gostava mais dos vídeos que fazia. “Era meu trabalho, mas me tornou prisioneira. Criava conteúdo por criar. Hoje estou no caminho certo, não produzo conteúdo só para meu ganho pessoal, penso no coletivo também”, ressaltou.