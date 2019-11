Keanu Reeves apresenta ao mundo sua 1ª namorada em 20 anos

Discreto, o ator Keanu Reeves, 55 anos, assumiu publicamente o namoro com a artista plástica Alexandra Grant, de 46 anos. Os dois desfilaram de mãos dadas pelo tapete vermelho de um evento da grife Gucci que aconteceu no sábado 2, em Los Angeles, Califórnia. Segundo o jornal Daily Mail, o casal chegou junto ao evento e não se desgrudou — enquanto posavam para fotos, trocaram carícias e olhares apaixonados em frente aos fotógrafos.

Ainda de acordo com o jornal, em 35 anos de carreira, o astro das franquias Matrix e John Wick nunca posou com uma namorada no red carpet de um evento.

Keanu Reeves e Alexandra Grant no LACMA Art + Film Gala 2019, em Los Angeles Emma Keanu Reeves e Alexandra Grant no LACMA Art + Film Gala 2019, em Los Angeles Emma

Keanu Reeves e Alexandra Grant chegando ao LACMA Art + Film Gala 2019, em Los Angeles Keanu Reeves e Alexandra Grant chegando ao LACMA Art + Film Gala 2019, em Los Angeles

O último relacionamento oficial do ator foi em 1999, com a atriz Jennifer Syme. O casal se conheceu enquanto Jennifer era assistente do cineasta David Lynch e, de acordo com Reeve, se apaixonaram instantaneamente. A relação, porém, teve um final trágico. Na véspera de Natal de 1999, enquanto o ator gravava Matrix, a filha do Casal, Ava, nasceu morta aos 8 meses de gestação. Devido ao luto, o relacionamento chegou ao fim, mas os dois continuaram amigos até que Jennifer foi morreu em um acidente de carro em 2001, aos 28 anos de idade.

Clicados enquanto deixavam um restaurante em setembro, o casal se conhece de longa data. Alexandra, que além de renomada artista plástica é também pintora, escultora e cineasta, produziu as capas e toda a arte visual de dois livros de poesia de Reeves: Ode To Happiness (2011) e Shadows (2015). A imprensa americana, porém, via o casal apenas como bons amigos até então.

No famigerado Twitter, o ator e a namorada se tornaram o assunto do momento. Os usuários da rede, acostumados com galãs grisalhos desfilando ao lado de mulheres com metade de sua idade, elogiaram o casal: ela, apesar de mais nova, exibe longos cabelos brancos.

keanu reeves o primeiro homem famoso da história a namorar uma mulher de sua faixa etária — o japonês casei shirota que fabrica o yakult (@overdosey) November 5, 2019

Cada vez mais apaixonada por Keanu Reeves, que além de ser lindo, simpático e gentil ainda está namorando uma mulher da idade dele e ainda por cima grisalha (e muito elegante e talentosa) https://t.co/JrS59uAumK — Cute but will fight (@gabibianco) November 5, 2019

aliviada porque agora só falta 20 anos pra eu assumir um namorado tal qual keanu reeves — kata (@julianakataoka) November 5, 2019 O KEANU REEVES COM A NOVA NAMORADA DELE APÓS DÉCADAS SOLTEIRO E NADA MAIS IMPORTA pic.twitter.com/hKHcDk2nVQ — juliana machado (@julianamchd) November 5, 2019