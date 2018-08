O vice-campeão do Big Brother Brasil 2018, Kaysar Dadour, anunciou que a família está a caminho do Brasil, mais de quatro meses depois do fim do reality. No Instagram, Kaysar compartilhou imagens do local que está preparando para a morada com a família em Curitiba, Paraná.

“Apartamento já está alugado para a chegada da minha linda família. Morrendo de saudades. Logo logo, estamos juntos”, escreveu o sírio na rede, na segunda-feira. Em vídeos postados na ferramenta Stories, Kaysar ainda mostrou um pouco mais do local. “O apartamento está vazio e vou encher com muitas coisas e com muito amor”, declarou.

Durante o confinamento no reality, Kaysar compartilhou, diversas vezes, o sonho de trazer os pais e a irmã, que moram em Alepo, na Síria, para o Brasil. O ex-BBB deixou a cidade natal por causa da guerra civil no país e, há quatro anos, passou a morar com um primo em Curitiba.