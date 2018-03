Katy Perry visita Cataratas do Iguaçu antes de shows no Brasil

Katy Perry aproveitou o intervalo entre o show de Buenos Aires no domingo e a apresentação que acontece nesta quarta-feira em Porto Alegre para fazer passeios turísticos. Depois de assistir a um show de tango e comer no tradicional café Tortoni, na capital argentina, a cantora americana visitou as Cataratas do Iguaçu.

Com vestido vermelho, chapéu branco e uma pochete preta, Katy posou na frente das quedas de água do lado da fronteira argentina logo depois de desembarcar no Aeroporto de Foz do Iguaçu. A cantora não só visitou as cataratas como ainda fez um passeio de barco pelo local. Com biquíni e colete, ela transmitiu toda a aventura em vídeo ao vivo no Instagram.

Katy Perry se apresenta nesta quarta-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois disso, ela ainda segue para uma apresentação em São Paulo no dia 17, no Allianz Parque, e outra no Rio de Janeiro no dia 18, na Praça da Apoteose.