Katy Perry lidera lista de cantoras mais bem pagas de 2018

Katy Perry foi a cantora que mais faturou entre junho de 2017 e junho de 2018, segundo levantamento da revista Forbes. A americana obteve faturamento de 83 milhões de dólares (cerca de 314 milhões de reais) no período – grande parte do montante é proveniente de sua turnê mundial Witness: The Tour, que inclusive passou pelo Brasil em março.

Em segundo lugar no ranking das cantoras mais bem pagas está a ex-inimiga de Katy, Taylor Swift, que obteve 80 milhões de dólares (302 milhões de reais, aproximadamente) com as vendas de seu último disco, Reputation, e o início da turnê de divulgação do álbum.

Completando o top 5, aparecem Beyoncé, com ganhos de 60 milhões de dólares (ou 227 milhões de reais), pela venda dos discos e ingressos da turnê colaborativa que ela fez com o marido, o rapper Jay-Z; Pink, com 52 milhões de dólares (196 milhões de reais) provenientes de sua última turnê; e Lady Gaga, que obteve 50 milhões de dólares (189 milhões de reais) ao estrelar o filme Nasce Uma Estrela e ao fazer sua turnê Joanne.

Em seguida, aparecem Jennifer Lopez (47 milhões de dólares, ou 177 milhões de reais), Rihanna (37,5 milhões de dólares, ou 142 milhões de reais), a cantora russa Helene Fischer (32 milhões de dólares, ou 121 milhões de reais), Celine Dion (31 milhões de dólares, ou 117 milhões de reais) e Britney Spears (30 milhões de dólares, ou 113 milhões de reais).