Katy Perry faz oferta de paz a Taylor Swift — e ela aceita

A briga entre Katy Perry e Taylor Swift parece ter chegado ao fim. Vários anos e muitas farpas depois, a autora de California Gurls levantou a bandeira branca e mandou para o camarote da rival — que começa nesta terça-feira a turnê mundial do álbum Reputation — um ramo de oliveira, conhecido como uma oferta de paz. Taylor, aparentemente feliz com a proposta, compartilhou o mimo em um vídeo publicado em seu Instagram, agradecendo Katy. “Acabei de chegar ao meu camarim e encontrei esse ramo de oliveira. Isso significa muito para mim”, diz Taylor no vídeo.

O presente estava acompanhado de uma carta. Embora seu conteúdo não tenha sido divulgado, os “detetives da internet” especulam que Katy tenha saudado a colega como uma “amiga antiga”, e em seguida dito que tem refletido sobre a rixa entre elas e todos os mal-entendidos, e que gostaria de colocar um ponto final em tudo. O trecho do bilhete que aparece no vídeo parece terminar com um “sinto muito”.

SOCORRO: Vídeo de que @TaylorSwift publicou em seu Instagram Stories agradecendo o presente que @KatyPerry lhe enviou desejando boa sorte em sua nova turnê. pic.twitter.com/Hwv8uU21kq — Katy Perry Brasil (@KPBRSITE) May 8, 2018

A rixa, que começou com uma disputa por um dançarino de apoio, marcou as vidas pessoais e profissionais das duas cantoras por mais de quatro anos e até apareceu em suas músicas. Acredita-se que Bad Blood, single de 2014 de Taylor, fala sobre Katy. Já Swish Swish, de Katy, seria uma resposta a Taylor.

Em junho de 2017, Katy deu sinais de que estava cansada da rivalidade. Em uma transmissão ao vivo feita para promover seu último álbum, Witness, a cantora declarou: “Eu estou preparada para deixar isso para trás. Eu a perdoo e sinto muito por qualquer coisa que tenha feito, e espero o mesmo dela. Eu a amo, e quero o melhor para ela. Acho que ela é uma compositora fantástica”.