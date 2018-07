Katy Perry caiu em depressão após críticas ao disco

Katy Perry teve dificuldades de lidar com a recepção ruim a seu álbum Witness, lançado em junho do ano passado. Em entrevista para a revista Vogue Australia, ela conta que as críticas resultaram em um episódio de depressão, tratado em uma clínica por uma semana.

“Eu tive episódios depressivos e fiquei com o coração partido no ano passado porque, sem saber, acabei me apoiando demais na opinião pública e eles não reagiram da forma que eu esperava, o que acabou me decepcionando”, disse a cantora. “Música é minha paixão e acho que foi uma forma de o universo me dizer ‘Ok, você fala tudo isso sobre amor próprio e autenticidade, mas nós vamos fazer outro teste com você e tirar seu chão. Então vamos ver o quanto você se ama mesmo'”, conta a cantora.

Segundo Katy, ela se internou por uma semana em uma clínica especializada em saúde mental. “Aquela dor somada ao fato de eu me abrir para algo maior, uma força superior, que me reconectou com o que é divino, me deu uma sensação de completude que nunca tive. Encontrei um novo chão para me apoiar. Não é só um chão físico, mas um chão na alma.”