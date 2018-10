Kate Middleton muda joia real em homenagem ao príncipe William

Kate Middleton prestou uma singela homenagem ao marido, o príncipe William. Segundo a revista Majesty, a duquesa de Cambridge customizou um broche real provavelmente para refletir o trabalho do marido em questões de conservação animal. A peça, dada pela rainha Elizabeth II para integrantes da família real britânica, é feita de marfim – a de Kate, porém, foi customizada em vidro.

Detalhe de broche de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, durante banquete no Palácio de Buckingham – 23/10/2018 Detalhe de broche de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, durante banquete no Palácio de Buckingham – 23/10/2018

Uma das bandeiras defendidas por William é o fim do comércio de marfim, material obtido da presa de animais como elefantes e morsas. Durante um discurso em um evento em Londres em 2016, o príncipe afirmou: “Quando eu nasci, havia 1 milhão de elefantes na África. Quando minha filha Charlotte nasceu, os números haviam caído para apenas 350.000. Se mantido o ritmo atual de caça ilegal, quando Charlotte tiver 25 anos, o elefante africano terá desaparecido da natureza”.

A joia traz uma foto da rainha e é costurada a um laço amarelo, que deve ser usado no ombro esquerdo. Outras integrantes da família real que também usam a peça são Camilla, mulher do príncipe Charles, a princesa Anne, filha de Elizabeth II, e Sophie, mulher do príncipe Edward, filho mais novo da rainha.

Kate usou o broche em um jantar no Buckingham Palace, organizado em homenagem ao rei Willem-Alexander, dos Países Baixos, e sua mulher, a rainha-consorte Maxima. A duquesa também usou um colar de pérolas e diamantes que pertencia à rainha-consorte Alexandra, esposa do rei britânico Edward VII.