Kanye West conta a Ellen DeGeneres o que fez depois do ‘surto’ com Taylor Swift: fugiu

Kanye West vai aparecer nesta terça-feira (19) na poltrona de Ellen DeGeneres, que tem um programa de auditório bastante popular nos Estados Unidos.

Esta é sua primeira entrevista oficial depois do incidente com Taylor Swift – ele subiu ao palco do MTV Video Music Awards em 2009, tomou o microfone das mãos da angelical cantora country e disse, ao vivo, que aquele prêmio que ela estava recebendo deveria ter sido entregue a Beyoncé, causando desconforto geral e uma avalanche de críticas e deboches que duraram meses.

Como ele reagiu a tudo isso? O jovem e corajoso rapper… Fugiu. “Deixei a América e parei de fazer música. Dei um tempo. Fui para o Japão para poder escapar dos paparazzi. E então em novembro me mudei para Roma e fiquei morando lá. Quando voltei aos Estados Unidos, fui morar no Havaí, onde fiquei por cerca de seis meses, e voltei a trabalhar com música”.

O discurso cheio de auto-piedade continuou: “Foi a primeira vez que parei desde que minha mãe morreu. Nunca havia parado e nunca nem tentei digerir o que tinha acontecido. Era hora de fazer uma pausa e me aprimorar como pessoa e artista e focar mais nos meus pensamentos e ideias e no que eu queria levar ao mundo”.

Kanye é mesmo muito bom em marketing pessoal.