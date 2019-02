Kanye West compõe ode a Kim Kardashian — e a si mesmo

Como um perfeito maridão de ego inflado, o rapper Kanye West teceu uma homenagem à mulher, Kim Kardashian, sem deixar de afagar a si mesmo. Em Awesome, o que mais chama atenção é o verso: “Baby You’re Awesome … I’m Awesome Also” (“Baby você é incrível … E eu sou impressionante também”, em português).

Awesome não tem nada de interessante. O que era para ser um sucesso se converteu em um apanhado de letras piegas e vocais super produzidos. Além de se autointitular incrível em várias partes da música, West ainda diz que está ‘pronto para cozinhar’ e que Kim seria a sua “sobremesa”, em um dos piores textos já feitos para a música pop.

West tem trabalhado duro para emplacar o seu novo álbum, So Help Me God. A agenda de divulgação incluiu apresentações recentes no Grammy e no Brit Awards, além de participações em programas televisivos americanos e britânicos e do discurso feito para os estudantes de Oxford. Agora se entende por quê.

(Da redação)