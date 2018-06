Kanye West alcança Beatles e Eminem com 8º álbum no topo das paradas

Kanye West igualou a histórica marca de Beatles e Eminem: ele emplacou oito discos seguidos no topo dos mais vendidos dos Estados Unidos. Lançado em 1º de junho, Ye, um percurso introspectivo de sete canções, estreou em primeiro na categoria de referência da Billboard 200 . Até quinta-feira, Ye havia vendido 208 000 cópias — físicas, via downloads ou streaming –, segundo a Nielsen Music, muito mais, a título de comparação, que a mais recente produção do rapper Post Malone, ​​Beerbongs and Bentleys.

Todos os seus álbuns, com exceção do primeiro, The College Dropout (2004), estiveram no topo das paradas, assim como Watch the Throne, feito em colaboração com Jay-Z em 2011.

Ye, uma mistura de soul e dance que lembra os primeiros tempos do rapper, repassa muitas das polêmicas nas quais o músico se envolveu. As canções abordam a atualidade, mas também os demônios de West.

Depois de um ano de silêncio, o controverso West apareceu em abril reafirmando publicamente seu apoio ao “irmão” Donald Trump.

Na sexta-feira, West surpreendeu com seu segundo álbum em pouco mais de uma semana, desta vez com uma proposta mais obscura, no qual aborda as angústias da vida junto com Kid Cudi.