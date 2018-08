‘Kamikaze’: Eminem divulga álbum surpresa com música de filme ‘Venom’

Depois de lançar o álbum Revival em dezembro de 2017, Eminem divulgou um novo disco surpresa na madrugada desta sexta-feira. “Tentei não pensar demais neste aqui… Aproveitem”, escreveu o rapper, ao postar no Twitter a capa de Kamikaze, que já está disponível nas plataformas digitais.

A última música do álbum se chama Venom e fará parte da trilha sonora do filme da Marvel de mesmo nome estrelado por Tom Hardy, que tem data de estreia marcada para o dia 4 de outubro no Brasil.

Produzido pelo próprio Eminem e por Dr. Dre (conhecido por trabalhar com nomes como Tupac e Jay-Z), o disco conta com participações da cantora canadense Jessie Reyez e dos rappers Joyner Lucas e Royce da 5’9″. A capa do disco faz uma referência à arte do álbum Licensed to Ill, lançado em 1986 pelo grupo americano Beastie Boys.