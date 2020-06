K-pop: Yohan, da banda TST, é encontrado morto aos 28 anos

Membro do grupo TST, o cantor Kim Jung-hwan, conhecido como Yohan, foi encontrado morto aos 28 anos nesta terça-feira, 16. A informação foi confirmada pelo selo da banda KJ Music Entertainment. “Estamos tristes por transmitir essa notícia. Yohan, membro do TST, deixou este mundo”, diz o texto. O sepultamento está marcado para ocorrer nesta quarta-feira, 16.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Yohan estreou na música em 2015 na extinta banda NOM. Dois anos mais tarde, ele ajudou a formar a boyband Top Secret — que depois passou a se chamar TST —, ele era um dos seis integrantes. A família do artista preferiu não conceder nenhuma informação sobre a morte do rapaz e disse que está sob “luto profundo” e que qualquer especulação e compartilhamento de boatos deveriam ser interrompidos em respeito ao rapaz.

Mortes no K-pop

No final do ano passado, três artistas relacionados ao império da música coreana foram encontrados mortos. A primeira delas foi em outubro. A cantora Sulli, ex-integrante da banda F(X), foi encontrada morta também em sua casa aos 25 anos – ela sofria de uma grave depressão e cometeu suicídio. Em novembro, a cantora Goo Hara, ex-integrante do grupo Kara, também morreu em casa aos 28 anos – meses antes ela já havia se internado após tentar se matar. Em dezembro, o ator sul-coreano Lee Jae-ho foi encontrado morto aos 27 anos em sua casa. A família também preferiu não revelar detalhes sobre a causa da morte.