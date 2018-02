Justin Timberlake homenageia Prince no Super Bowl 2018

1. Justin Timberlake durante show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018 zoom_out_map 1 /8 Justin Timberlake agitou o público no Bank Stadium, no intervalo do Super Bowl (Christopher Polk/Getty Images) Justin Timberlake durante show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018

O cantor Justin Timberlake voltou ao palco do Super Bowl, mas, desta vez, sem nenhuma controvérsia. O artista dançou, cantou seus hits e levantou o público no Bank Stadium, em Mineápolis, em pouco mais de 12 minutos de apresentação. Alguns sucessos da carreira de Justin fizeram parte da performance, em meio ao jogo de luzes e dançarinos, como Can’t stop the feeling, Rock Your Body, Sexy Back e My Love. Sem convidados, diferente de quando causou polêmica em apresentação conjunta com Janet Jackson em 2004, ele homenageou Prince, cantando em dueto I Would Die 4 U, com uma projeção da imagem do cantor morto em abril de 2016.