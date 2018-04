Justin Bieber segue livre de processo por pichação no Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso do Ministério Público para reabrir o processo contra Justin Bieber, que respondia por pichar muros na capital fluminense. Foi mantido, então, o acordo feito entre o cantor e o órgão de justiça brasileiro em 2017, que previu a doação de 20.000 reais ao Instituto Nacional do Câncer (Inca) como punição pelo crime.

O incidente aconteceu em 2013, quando o canadense visitava o Brasil com a turnê Believe. Junto com amigos, Bieber pichou o muro do antigo Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O processo, no entanto, foi extinto em julho do último ano, quando o juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, aceitou as doações do cantor ao Inca como “pena” para o crime.