Justin Bieber fica noivo da modelo Hailey Baldwin

Justin Bieber está noivo da modelo Hailey Baldwin após um mês de namoro. Segundo o site TMZ, o cantor pediu a moça em casamento durante um jantar no sábado em um restaurante nas Bahamas. A publicação afirma que a equipe de segurança de Bieber pediu às pessoas que estavam no estabelecimento que guardassem seus celulares durante o pedido.

Nem os representantes e nem o próprio cantor comentaram o assunto, mas parentes do casal sugeriram que a notícia era verdadeira. “Orgulhoso é eufemismo! Animado para o próximo capítulo!”, escreveu Jeremy Bieber, pai do músico, ao publicar uma foto do filho no Instagram. Sua mãe, Pattie Mallette, simplesmente tuitou: “Amor Amor Amor Amor Amor Amor Amor”.

Hailey Baldwin é modelo e já apareceu na capa de revistas como Elle, L’Officiel e Vogue e já trabalhou para marcas como Moschino, Guess, Carolina Herrera e Tommy Hilfiger. Filha do ator Stephen Baldwin (Os Suspeitos) com uma brasileira, Hailey sempre reforça sua relação com o Brasil, mostrando que é apaixonada por pão de queijo, refrigerante de guaraná e feijoada. Para lembrar sua ascendência, ela tem “Minas Gerais”, Estado onde nasceu sua avó materna, tatuado em seu tornozelo. A jovem é sobrinha de Alec Baldwin (30 Rock).

Bieber manteve um namoro ioiô com Selena Gomez por anos – eles assumiram relacionamento pela primeira vez em 2011 e terminaram e voltaram várias vezes antes de colocar um ponto final na relação novamente, em março deste ano. Nesse intervalo, quando não estavam juntos chegaram a namorar outras pessoas: Selena ficou por quase um ano com o cantor The Weeknd, e Bieber teve um namorico com Sofia Richie.

Bieber, apesar de continuar sendo uma estrela pop de sucesso, tornou-se manchete de tabloides devido a alguns incidentes, como dirigir em alta velocidade por Miami e jogar ovos na casa de um vizinho em Los Angeles. Ele interrompeu abruptamente a sua turnê mundial no ano passado, depois de mais de 150 shows, sem dar muitas explicações.

