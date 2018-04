Justin Bieber dá soco em homem que agredia mulher em festival

Justin Bieber agrediu um homem que enforcava uma mulher durante o festival de música Coachella, na Califórnia, no último sábado. Segundo o site TMZ, o homem foi em direção a uma mulher e segurou sua garganta, sem motivos aparentes. O cantor, então, gritou para que ele soltasse a moça.

O homem, no entanto, ignorou o pedido de Bieber, insultou o cantor e continuou sufocando a mulher. O músico canadense deu um soco no rosto do agressor e o empurrou contra a parede, libertando a vítima.

De acordo com o site americano, o homem foi expulso da festa e, em seguida, foi preso por policiais enquanto perseguia um veículo e gritava o nome de Justin Bieber.

(Com Estadão Conteúdo)