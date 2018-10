Justiça mantém condenação em caso de Kéfera contra taxista

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão que condena a youtuber Kéfera a pagar uma indenização de 25 000 reais a um taxista, por ter exposto vídeos nas redes sociais com uma discussão entre os dois. Kéfera chegou a recorrer à condenação de novembro de 2017, mas teve o pedido negado.

Em 2015, a youtuber pegou um táxi em São Paulo e se desentendeu com o condutor Wlamir Gonçalves da Silva, que, segundo ela, dirigia de forma imprudente. Ele ainda a teria repreendido por comer uma marmita dentro do veículo. No fim, Kéfera acabou expulsa no meio da rua. A youtuber registrou tudo com a câmera do celular e publicou um vídeo editado, divulgando o nome do taxista, a placa do carro e o número do celular.

No processo, Silva disse que precisou trocar de celular por causa das milhares de mensagens que recebeu, o que o levou a perder contatos de clientes. As chamadas do aplicativo Easy Taxi também foram suspensas sem que ele pudesse recorrer. Denunciado ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), ele afirma que ainda perde corridas por ser reconhecido pelos passageiros, de quem ouve xingamentos.

“A conduta da requerida de divulgar negativamente o vídeo com versão unilateral dos fatos aos seguidores que possui nas redes sociais, acarretou danos morais graves ao autor, sem que pudesse pelo menos dar a sua versão dos fatos”, escreveu o relator Maia da Cunha, da 4ª Câmara de Direito Privado, na nova decisão. “O sucesso na mídia e na internet implica responsabilidade ainda maior antes da publicação de fatos que deveriam, se assim se entendesse, ser levados ao conhecimento da autoridade competente.”