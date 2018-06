Just Cold Creamery: melhor novidade de comidinhas em Porto Alegre

Diz a sabedoria popular que amor de verão dura pouco. Mas a regra parece não valer para o relacionamento entre porto-alegrenses e esta sorveteria. Depois de uma estreia de sucesso em Capão da Canoa, durante o verão 2016/2017, os sócios Lucas Nikoloff e Fernanda Canozzi se sentiram confiantes para ligar a marca com a capital gaúcha em todas as estações. Assim que encerrou a primeira temporada na praia, o casal encontrou um bom ponto em Moinhos de Vento e partiu para uma viagem de três semanas pela Itália. Lá, os dois visitaram fabricantes de equipamentos e tomaram muito sorvete. A temporada europeia, somada à experiência de ambos na Califórnia, definiu os contornos do negócio, que abriu as portas em julho do ano passado e passou a dispor de um centro de fabricação próprio. Diante do balcão, o cliente tem duas opções: pedir os sabores diretamente no copo (R$ 10,00 o míni, R$ 14,00 com dois sabores e R$ 17,00 com três) ou escolher o sorvete e até três toppings, como brownie, cookies e morango. Eles vão compor o mix preparado sobre uma pedra a 15 graus negativos (R$ 15,00 a R$ 20,00). Entre os gelados mais pedidos estão os de doce de leite, Nutella, baunilha, pistache e iogurte com amarena.

Rua Dinarte Ribeiro, 171, Moinhos de Vento,☎ 3337-9250 (20 lugares). 9h30/22h (qui. a sáb. Até 23h; dom. a partir das 10h). Aberto em 2017.

