‘Jurassic World 2’ chega a 2 milhões de espectadores no Brasil

Jurassic World: Reino Ameaçado, que estreou na última quinta-feira, liderou a bilheteria desta semana no Brasil. O longa protagonizado por Bryce Dallas Howard e Chris Pratt arrecadou 15,8 milhões de reais no fim de semana, levando 871.253 pessoas às salas de cinema. Os dados são da empresa especializada comScore.

O longa, porém, teve uma pré-estreia bombada na semana anterior — quando passou em 1.498 salas, o mesmo circuito de agora, depois da estreia –, o que ajuda a explicar os impressionantes números de bilheteria e público acumulados. No total, o filme tem 33,4 milhões de reais de renda e quase 2 milhões de espectadores no país.

A segunda produção que mais arrecadou no fim de semana foi o filme Oito Mulheres e um Segredo, com 2,7 milhões de reais de bilheteria e público de 148.512 pessoas. O terror Hereditário aparece em terceiro lugar, com arrecadação de 1,4 milhão de reais e público de 89,598 pessoas. Deadpool 2 e Do Jeito que Elas Querem chegam na 4ª e 5ª posição, respectivamente.

Fora do Brasil

Jurassic World também liderou a bilheteria americana — a arrecadação nos EUA foi de 150 milhões de dólares no fim de semana. No mundo todo, o longa já chega aos 711 milhões de dólares.

Os Incríveis 2 (com 80 milhões de dólares) e Oito Mulheres e um Segredo (com 11,6 milhões de dólares) completam o top 3 nos Estados Unidos.