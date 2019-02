Julianne Moore pode ser presidente em ‘Jogos Vorazes’

1. Personagem Katniss (Jennifer Lawrence), em cena do filme Jogos Vorazes: Em Chamas zoom_out_map 1 /17 Personagem Katniss (Jennifer Lawrence), em cena do filme Jogos Vorazes: Em Chamas (Divulgação/VEJA) Personagem Katniss (Jennifer Lawrence), em cena do filme Jogos Vorazes: Em Chamas

4. Cena do filme Jogos Vorazes: Em Chamas zoom_out_map 4 /17 Cena do filme Jogos Vorazes: Em Chamas (Divulgação/VEJA) Cena do filme Jogos Vorazes: Em Chamas

A atriz Julianne Moore está sendo cotada para viver a presidente Alma Coin no filme Jogos Vorazes: A Esperança, segunda sequência da adaptação da série literária de Suzanne Collins para o cinema, cuja primeira parte tem estreia prevista para o ano que vem. As informações são do site Deadline.

LEIA TAMBÉM: Primeiro trailer de Jogos Vorazes: Em Chamas é divulgado; assista

Alma Coin é uma política manipuladora que tem um papel-chave no final da série, quando a protagonista Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se tornará um símbolo da luta contra o governo autoritário da capital.

A exemplo de outras franquias de sucesso, como Harry Potter e Crepúsculo, o último longa da trilogia Jogos Vorazes também será dividido em duas partes, a primeira com estreia prevista para novembro de 2014, e a segunda para o mesmo mês do ano seguinte.

A primeira sequência do filme, Jogos Vorazes: Em Chamas, tem estreia prevista para o dia 22 de novembro no Brasil, e traz no elenco, além dos personagens do primeiro filme, o ator Philip Seymour Hoffman, como Plutarch Heavensbee, líder dos rebeldes no distrito 13.