Juliana Paes sofre assalto e é ameaçada de morte por seis

A violência do Rio de Janeiro não poupou o Carnaval nem as celebridades. Em depoimento ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a atriz Juliana Paes contou ter sofrido um assalto na segunda noite de desfiles das escola de samba do Rio, na saída do Túnel Santa Bárbara, próximo à Marquês de Sapucaí. A intérprete de Bibi Perigosa na novela A Força do Querer chegou a ser ameaçada de morte.

“Sofremos um assalto a poucos metros da Marquês de Sapucaí. Seis sujeitos, um deles armado e mascarado, nos ameaçaram de morte, aquela gritaria de desespero… Mas ninguém se feriu. Levaram o celular de um de nossos amigos. O Carnaval do Rio de Janeiro está em coma!”, disse ela no depoimento.

“Na Avenida, caiu a qualidade do som e da iluminação, as arquibancadas não estavam lotadas como vi em anos anteriores. Fora dela, a falta de segurança era visível e as barbáries idem… Tentamos todos manter o sorriso porque é Carnaval, mas o sorriso que fica é amarelo. Triste, pois tinham preparado uma festa tão linda pra nós… No fundo do coração, fica uma dor, uma angústia, um medo do amanhã. Este ano, a Quarta-feira de Cinzas começou bem antes do fim do que já foi chamado de festa.”

Juliana na Sapucaí

Na noite do assalto, Juliana Paes estava “de folga”: a atriz, que desfilou na primeira noite como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, foi para a Sapucaí apenas para ver as outras escolas. Não foi uma noite muito divertida, no entanto, como se vê.

Com um enredo em homenagem a Chacrinha, a Grande Rio foi rebaixada nesta terça-feira, e deve sair pelo Grupo A em 2019, juntamente com a Império Serrano.

A atriz usou o Instagram para manifestar solidariedade à sua escola, em que já fala no desfile de 2019. “@granderio querida!!!!!! Só quero deixar registrado meu amor! Vcs foram maravilhosos! A escola estava linda, todos estavam vibrantes e entregues! Deram o melhor de si! Eu dei o melhor de mim, tenham certeza, mas a vida é cheia de surpresas… que as más surpresas não nos deixem desistir, que as boas venham em 2019!!!!! Obrigada pela oportunidade de viver meu Carnaval no coração dessa força! Eu amo vcs!!!!! #gratidao #forca #fe #carnaval #amor #invocada #bateria Parabéns @beijafloroficial Parabéns @unidosdoviradouro.”