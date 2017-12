Juliana Paes foi injustiçada no prêmio Melhores do Ano? Vote

Paolla Oliveira acabou vencendo o troféu de melhor atriz no Troféu Domingão – Melhores do Ano 2017, neste domingo. Quem não ficou muito feliz com isso foi Juliana Paes, que concorria na mesma categoria e, como disse em desabafo no Instagram, estava esperançosa de levar o prêmio. Afinal, a intérprete de Bibi Perigosa de A Força do Querer foi injustiçada? Vote: