Juliana Paes fala sobre cistos nas cordas vocais: ‘Preciso de repouso’

Juliana Paes confirmou nesta quarta-feira, em seu perfil no Instagram, que vai se afastar do comando do programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas, que ela apresentaria ao lado de Lázaro Ramos na Globo a partir de outubro. O motivo, ela explicou, é que descobriu dois cistos nas cordas vocais e precisa de repouso.

“Eu sei que está todo mundo preocupado comigo e com a minha saída do programa”, disse nos Stories (seção de vídeos e fotos curtos que somem depois de 24 horas de publicação). “Não é nada grave, trata-se da minha saúde vocal. Eu descobri dois cistos nas minhas cordas vocais.”

“Além dos cistos, tem um pouco de rouquidão, um pouco de edema. Tudo isso vem de excesso de trabalho. A Bibi (Perigosa, sua personagem na novela A Força do Querer) tem a ver com isso, eu gritava muito, um pouco de estresse, um pouco de demanda de tudo”, continuou. “Depois de reunião com otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, a gente chegou à conclusão de que eu preciso de repouso vocal. Em acordo com a Globo, com a direção do programa, todo mundo achou melhor eu me cuidar.”

Juliana afirmou que nesse período vai fazer sessões de fonoterapia. “A minha prioridade é a dramaturgia, eu tenho trabalhos para 2019, e quero estar tinindo, bem, para fazê-los”, contou.

“Quanto ao programa, claro, eu fiquei muito triste, desapontada, resmunguei, senti muito, chorei, mas é a vida. Eu vou torcer por Lazinho, por toda a equipe do programa, ele vai ser o máximo. Vou estar em casa assistindo, e vocês torçam por mim também, para eu recuperar todo o brilho da minha voz.”

A atriz havia falado sobre os cistos em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo. Ela afirmou que os cistos são benignos e que não precisa parar de falar por completo – só é necessário evitar excessos.

A Globo confirma que Juliana está fora de Os Melhores Anos das Nossas Vidas. “Nesta semana, Juliana Paes pediu para se afastar do projeto para cuidar de sua saúde. A produção já está avaliando os nomes dos(as) apresentadores(as) que acompanharão Lázaro Ramos na nova atração”, disse a assessoria de imprensa da emissora, em nota.