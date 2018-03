Juliana Paes celebra Troféu Imprensa: ‘Vou agarrar o Silvio’

Que máximo!!!!!!!! O troféu imprensa é nosso aha uhu!!! Ontem ganhei esse presente delicioso que tem um gosto muito especial!!! Além de ter ganho o troféu imprensa por unanimidade entre os críticos, também ganhei o troféu internet que conta com os votos do público pela web!!! Fiquei muito feliz pelo reconhecimento e muito animada com a chance de conhecer e dar um abraço carinhoso no #SilvioSantos Quem me conhece já sabe o quanto curto, sou fã e admiradora… me aguardem ano que vem, que vou agarrar muito o Silvio!!!! Hahahahahahahaha obrigada a todos na bancada, a todos que votaram!!! @marinaruybarbosa será que ano que vem a @redeglobo libera a gente pra ir lá? Vamos lançar uma campanha? Kkkkkkkk #trofeuimprensa

A post shared by Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) on Mar 5, 2018 at 6:14am PST