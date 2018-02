Julia Louis-Dreyfus fala com humor sobre luta contra o câncer

Julia Louis-Dreyfus compartilhou no Twitter sua primeira foto após passar por uma cirurgia e pela quimioterapia na luta contra o câncer de mama. A atriz de Veep aparece exuberante na imagem (veja abaixo), que foi publicada com a legenda: “Ótimos médicos, ótimos resultados, me sentindo feliz e pronta para arrasar depois da cirurgia. Hey, câncer, vá se f****”.

Julia divulgou que foi diagnosticada com câncer de mama no fim de setembro. Em seguida, ela começou a fazer quimioterapia, tratamento finalizado em janeiro. Com seu afastamento, a última temporada da série Veep foi adiada pela HBO, até que Julia fique boa para retornar ao set.