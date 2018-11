Jovens danificam quadro de Salvador Dalí ao tentar tirar fotos em museu

Duas jovens danificaram quadros de Salvador Dalí e Francisco Goya ao tentar tirar fotos em um museu em Ecaterimburgo, na Rússia, segundo o site do jornal The Moscow Times. Um vídeo publicado no Twitter mostra o momento em que cai a estrutura onde as pinturas estavam, bem próximo às jovens.

“Um grupo de garotas não estava se comportando de maneira apropriada e, como resultado, dois quadros foram danificados no espaço de exibição”, disse um funcionário do museu à agência de notícias estatal Tass. De acordo com essa pessoa, a pintura de Dalí foi danificada. Os dois quadros tiveram sua moldura e vidro quebrados.

Uma investigação está em curso para determinar o que aconteceu e especialistas estão examinando as obras para determinar a dimensão dos danos.

Os quadros, que não tiveram seus nomes divulgados, estavam em exibição em uma mostra sobre a série Os Caprichos, de Goya. Além da série original, a exposição traz a interpretação de Dalí sobre o trabalho de Goya.