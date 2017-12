Joseval Peixoto deixa o SBT e Carlos Nascimento assume jornal

O SBT anunciou nesta terça-feira a saída do jornalista Joseval Peixoto da emissora. Segundo comunicado da assessoria de imprensa, o âncora do SBT Brasil decidiu não renovar seu contrato em comum acordo com o canal. “Eu já estava planejando parar em maio de 2018, pois achava que meu contrato venceria naquele mês. Quando verifiquei que termina agora em dezembro, resolvi me adiantar à direção”, disse Peixoto na nota.

“Joseval Peixoto agradece o SBT pelo aprendizado adquirido na função de âncora de telejornal, e a emissora igualmente é grata por seu profissionalismo e excelência nos últimos 6 anos”, continua o texto. O jornalista fica na casa até o dia 30 de dezembro. Depois disso, Carlos Nascimento assume o SBT Brasil junto com Rachel Sheherazade.