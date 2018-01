José Loreto quer ser mãe e tem ‘sintomas’ de gravidez

O ator José Loreto acredita estar tão “grávido” quanto a esposa, Débora Nascimento, que espera a primeira filha do casal. Os dois participaram, nesta sexta-feira, do Encontro com Fátima Bernardes, e conversaram com a apresentadora sobre a experiência que estão vivendo.

“Os sintomas começaram quando eu engordei. Nos primeiros três meses eu dava uma enjoada também”, explicou Loreto. “Nós ficamos muito próximos, fico sugando todas as informações dela […], tanto que eu realmente passei a ter vários sintomas, como se eu fosse um homem grávido. Eu sou, eu me sinto grávido.” O ator ainda brincou: “Senti uma gravidez por osmose”.

O casal está fazendo um treinamento intensivo para chegada de Bella. Além de frequentar aulas para pais de primeira viagem, Débora e Loreto afirmam estar lendo muitos livros sobre o assunto. “Eu leio e vou passando para ele”, contou a atriz.

No entanto, enquanto ela está satisfeita com os textos para mães, Loreto não gostou tanto da literatura voltada para os pais: “Falando sobre machismo, os livros são mais bobocas. Os dela falam sobre uma conexão mãe-bebe, bebê-mãe, ai eu parei de ler meus livros e falei: ‘Eu não quero mais ser pai não, quero ser mãe'”.