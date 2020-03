Jornalista da Globo diagnosticado com coronavírus está em estado grave

O jornalista Marcelo Magno, 37 anos, apresentador da TV Clube, no Piauí, afiliada da TV Globo, foi diagnosticado com coronavírus e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Teresina. Segundo boletim médico, seu quadro é grave, mas estável. Ele respira com a ajuda de aparelhos.

Magno foi internado na quarta-feira, 18. Ele foi intubado com o intuito de se recuperar mais rapidamente. Segundo informações de jornais locais, ele sentiu sintomas de gripe ao voltar do Rio de Janeiro, após assumir a bancada do Jornal Nacional no dia 7 de março. O rodízio de apresentadores aos fins de semana, aliás, foi suspenso pela emissora.